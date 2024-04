„Anunțul candidaturii președintelui Klaus Iohannis pentru funcția de Secretar General al NATO trebuie privit ca un demers al Romaniei, pe care toți trebuie sa-l susținem”, a spus Nicolae Ciuca . Afirmația a fost facuta in cadrul discursului ținut la ședința festiva a Parlamentului, cu ocazia marcarii a 20 de ani de la aderarea Romaniei la NATO. „La 2 aprilie 2004, steagul Romaniei era arborat la sediul NATO din Bruxelles. La acea data, ma aflam in Irak, la comanda batalionului de infanterie cu care Romania a participat la coaliția internaționala. Imi aduc aminte și acum mandria pe care am resimțit-o…