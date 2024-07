„America first”- Biden a plecat, războiul merge mai departe Pentru a ințelege cu adevarat ce se intampla și ce ni se intampla (ceea ce nu este foarte ușor, nu numai din cauza manipularii propagandistice, ci și a zgomotului facut de idioții utili din presa care nu prididesc sa comenteze pe subiecte la care nu se pricep), trebuie sa identificam, dincolo de bataliile marginale animate de interese personale meschine (de ex. prostul X ține neaparat sa fie guvernator al coloniei Romania), care este conflictul esențial al momentului. Or, acesta este cel dintre vechea ordine globala americana (cu meritele și neajunsurile ei), in prezent epuizata chiar și prin… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Putin nu va putea supravietui razboiului din Ucraina. Este concluzia administratiei americane dupa summit-ul aniversar de la Washington. Deciziile luate de liderii NATO arata ca Alianta se pregateste pentru un conflict direct cu Rusia, dar si pentru eventuale tensiuni venite dinspre China sau Iran.…

- UPDATE 00.00 - Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a declarat joi ca a vazut o campanie rusa de acte ostile impotriva alianței cand a fost intrebat despre un raport conform caruia serviciile de informații americane au dejucat un complot rusesc de asasinare a directorului executiv al producatorului…

- Presedintele Joe Biden a tinut marti seara, in fata liderilor NATO reuniti la Washington, un discurs puternic si clar, in contrast cu prestatia sa de la dezbaterea de la sfarsitul lunii trecute cu Donald Trump, adesea ezitanta si dezarticulata, care a generat incertitudini in legatura cu viitorul sau…

- Seful diplomatiei americane Antony Blinken a denuntat marti sprijinul oferit de China efortului de razboi rusesc in Ucraina, apreciind ca acesta trebuie sa inceteze, transmite AFP. „Ceea ce fac ei… este sa ofere sprijin esential complexului militar-industrial al Rusiei”, a spus Antony Blinken intr-o…

- Statele Unite ale Americii (SUA) vor oferi Republicii Moldova 50 de milioane de dolari pentru a intari capacitatea țarii de a rezista interferentelor ruse, de a organiza alegeri libere, corecte si de a continua parcursul spre Uniunea Europeana, a anuntat secretarul de stat american Antony Blinken, in…

- Profesorul Dan Dungaciu a vorbit in Deschide.md despre situația din Republica Moldova, viitoarele alegeri prezidențiale, dar și despre riscurile organizarii referendumului privind integrarea in Uniunea Europeana și necesitatea coagularii forțelor pro-Europa. Intrebat cum ar caracteriza actuala situație…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat la Beijing ca Rusia s-ar chinui in Ucraina daca nu ar avea sprijinul Chinei. Diplomatul american s-a referit la componentele pe care rușii le folosesc pentru a fabrica arme. Blinken face vineri o vizita in China, relateaza Mediafax.