- Apartenenta Romaniei la NATO reprezinta o garantie de securitate pentru tara noastra, care va continua sa fie „un actor influent si constructiv in interiorul NATO”, a transmis vineri, 29 martie, premierul Marcel Ciolacu, cu ocazia implinirii a 20 de ani de la aderarea Romaniei la Alianța Nord-Atlantica.„In…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat marti seara, in cadrul unei conferinte de presa, ca va candida pentru funcția de secretar general al NATO. „Imi asum aceasta candidatura in numele Romaniei cu toata responsabilitatea, iar aceasta decizie are la baza performanța Romaniei, experiența acumulata pe…

UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a anunțat ca intra in cursa pentru sefia NATO. „In urma cu douazeci de ani, drapelul Romaniei a fost arborat pentru prima data la sediul NATO de la Bruxelles, marcand ultimul pas in aderarea țarii noastre la Alianța Nord-Atlantica. Sunt doua decenii de cand Romania…

- O industrie nationala de aparare puternica va consolida pozitia Romaniei pe plan regional si international, a declarat ministrul Apararii, Angel Tilvar, care s-a intalnit, in marja Conferintei de Securitate de la Munchen, cu Armin Papperger, CEO-ul companiei germane Rheinmetall AG.

- Romania a devenit al 15-lea membru al Forței pentru Sprijin și Lovire a NATO (STRIKFORNATO), cel mai puternic grup naval de lovire al Alianței, a anunțat joi ministrul Apararii, Angel Tilvar.

