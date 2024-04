Stiri pe aceeasi tema

- Eliza Natanticu și Zarug au adus nostalgia in platoul Te cunosc de undeva! Cei doi au facut un show de proporții pe ritmurile celebrei melodii ”You Spin Me Round”, a trupei Dead or Alive. Iata ce parere au avut jurații despre prestația lor.

- Eliza Natanticu și Zarug au facut show la Te cunosc de undeva și au interpretat doua personaje cunoscute in Romania. Cei doi au reușit sa impresioneze și au obținut un spectacol ideal, unde concurenții și jurații s-au ridicat in picioare pentru a dansa.

- Eliza Natanticu și Zarug și-au depașit limitele in aceasta seara datorita interpretarii lor. Cei doi au cantat in limba coreeana, interpretandu-i pe PSY și SUGA, iar coregrafia a fost și mai complicata. Jurații i-au laudat pentru numarul lor, deși se așteptau sa nu-l duca pana la capat din cauza complexitații.

- Zarug și Eliza au impresionat cu momentul lor spectaculos din a patra gala Te cunosc de undeva! sezoul 20 din 9 martie 2024. Concurenții au dat tot ce au avut mai bun, iar unul dintre jurați le-a acordat mult ravnitul bonus de 100 de puncte.

- Zarug și Eliza Natanticu au adus un moment romanesc pe scena de la Te cunosc de undeva! Cei doi s-au transformat in Mioara Velicu, un personaj care nu a fost deloc ușor de interpretat. Cum au comentat jurații momentul lor.

- In noul sezon al emisiunii Te cunosc de Undeva, Zarug face echipa cu Eliza Natanticu. In aceasta seara, cei doi au prezentat un moment spectaculos pe scena show-ului transformarilor, interpretand o piesa din musicalul Hocus Pocus.

