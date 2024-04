Stiri pe aceeasi tema

- Internazionale Milano s-a impus, luni seara, cu 2-1 in marele derby cu AC Milan și a devenit matematic campioana in Italia. Fericiți, jucatorii au dansat frenetic la vestiare melodia „Made in Romania” cantata de manelistul Ionuț Cercel, relateaza ProSport.Fotbaliștii pregatiți de Simone Inzaghi au sarbatorit…

- "Am intrat in istoria Serie A", a declarat Lautaro Martinez, capitanul si atacantul echipei Inter Milano, dupa victoria de luni cu 2-1 in fata formatiei AC Milan, care le-a adus interistilor al 20-lea titlu de campioana a Italiei, potrivit news.ro

- Fotbaliștii celor de la Inter au sarbatorit titlul de campioni pe maneaua „Made in Romania”, interpretata de solistul Ionuț Cercel. AC Milan și Inter se duelau de la distanța pentru a-și antama titlul cu numarul #20. Cele doua mari rivale aveau fiecare cate 19 campionate pana in aceasta seara, cand…

- Dennis Man, marcatorul unicului gol al Romaniei in meciul amicalul cu Irlanda de Nord, scor 1-1, a afirmat ca este increzator ca tricolorii vor fi cu capul sus la EURO 2024. Asta chiar daca s-a aratat dezamagit de jocul de vineri seara, de pe Arena Nationala. „A fost un joc cat de cat bun. Am intalnit…

- Andreas Brehme a murit marti, in urma unui infarct, la varsta de 63 de ani. El a jucat de 86 de ori pentru Germania și a marcat golul victoriei, din penalty, in minutul 85, in finala cu Argentina (1-0) de la Coppa del Mondo 1990, gazduita de Italia. Fundașul stanga a mai caștigat Bundesliga cu Kaiserslautern…

- Andreas Brehme, autorul golului victoriei pentru Germania in finala Cupei Mondiale din 1990, a murit la 63 de ani, noteaza news.ro. Brehme a castigat Bundesliga atat cu Kaiserslautern, cat si cu Bayern Munchen si a castigat, de asemenea, un titlu in Serie A cu Inter Milano.Cotidianul german…

- AS Roma – Inter Milano, derby-ul etapei a 24-a din Serie A, s-a terminat cu victoria oaspeților, scor 2-4. Acerbi (17’), Thuram (49’), Angelino (56’ – autogol) și Bastoni (90’ + 3) au marcat golurile milanezilor, in timp ce pentru romani au punctat Mancini (28’) și El Shaarawy (44’). Milanezii au deschis…

- Echipa italiana Inter Milano a invins duminica, in deplasare, scor 1-0, formatia AC Fiorentina, in etapa a 22-a din Serie A, informeaza news.ro.Lautaro Martinez a marcat unicul gol al meciului de la Florenta, in minutul 14, reusita argentinianului avand nevoie de validarea VAR. Gazdele au beneficiat…