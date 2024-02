Stiri pe aceeasi tema

- Cuza și Emi s-au transformat, in primul episod al sezonului cu numarul 20 al emisiunii Te cunosc de Undeva, difuzat pe data de 17 februarie 2024, in Backstreet Boys și au interpretat piesa "Everybody".

- In primul episod al sezonlui 20 al emisiunii Te cunosc de undeva!, difuzat pe data de 17 februarie 2024, Florin Ristei și Ilona Brezoianu s-au transformat in AC/DC și au interpretat celebra piesa "Thunderstruck". Cum au comentat jurații prestația lor.

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Ozana Barabancea a vorbit despre credința. Ea face totul cu ajutorul lui Dumnezeu. Jurata de la Te cunosc de undeva a facut mai multe declarații cu privire la acest subiect important din viața ei. Iata ce a marturisit vedeta!

- Eliza Natanticu si Zarug fac echipa la „Te cunosc de undeva”, show-ul de la Antena 1 care a ajuns la cel de-al 20-lea sezon. „Te cunosc de undeva!”, unul dintre cele mai longevive talent show-uri din Romania, revine la Antena 1 cu cel de-al 20-lea sezon, din 17 februarie, in fiecare sambata, de la 20.00.…

- Te cunosc de undeva!, unul dintre cele mai longevive talent show-uri din Romania, revine la Antena 1 cu cel de-al 20-lea sezon, din 17 februarie, in fiecare sambata, de la 20.00. Printre cele 8 echipe de artisti ce au raspuns provocarii de a participa in cadrul celebrului show al transformarilor se…