Nicușor Dan, autoproclamat „salvatorul Bucureștiului” sufocă, de fapt, plămânii Capitalei Primaria Municipiului București are in administrare 19 parcuri și o suprafața nedeterminata de spații verzi. Inca de la preluarea mandatului de catre Nicușor Dan, lucrarile de intreținere, amenajare și modernizare s-au facut doar in caz de urgența și necesitate, fara o planificare in prealabil. Bucureștenii ii reproșeaza actualului edil faptul ca suprafețele administrate de Primaria […] The post Nicușor Dan, autoproclamat „salvatorul Bucureștiului” sufoca, de fapt, plamanii Capitalei appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

