- Lucian Bode, secretarul general al PNL, a subliniat ca primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a fost ”o piaza rea” pentru acest sector și actualul edil al Capitalei, Nicușor Dan, ”un primar mimoza”. ”Pot sa spun ca Sectorul 1 are un specific aparte, are un potential enorm, dar pare ca se dezvolta doar…

- Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a declarat luni ca actualul primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, a fost „o piaza rea” pentru acest sector, el sustinand si ca edilul Capitalei, Nicusor Dan, este „total deconectat de la problemele reale ale urbei”. „Pot sa spun ca Sectorul 1 are un specific…

- Parcul Herastrau, odata considerat o oaza de liniște și natura in mijlocul agitației urbane a Bucureștiului, a cazut intr-o stare deplorabila, devenind cunoscut acum sub numele de „Groapa de gunoi Parcul Herastrau”. Bucureștenii care au ieșit pentru o alergare luni dimineața au fost intampinați nu doar…

- Catalin Cirstoiu, candidatul aliantei PSD-PNL la Primaria Capitalei, face publica viziunea sa despre București: in patru ani și-ar dori sa faca din Capitala Romaniei un „oraș in liniste și cochet” și in care locuitorii sa se simta bine. Cirstoiu recunoaște ca nu ar vrea, ca peste 4 ani, sa traiasca…

- Dupa cum se știe deja, PSD și PNL au decis sa formeze o alianța pentru alegerile europarlamentare, care vor avea loc pe data de 9 iunie, in aceeași zi cu alegerile locale. Ei bine, Marcel Ciolacu a spus acum cate posturi de europarlamentar considera ca va caștiga alianța. Previziunea lui Marcel Ciolacu…

- Conform unor surse din cadrul coaliției PSD – PNL, a fost stabilit „de principiu”candidatul comun pentru Primaria Capitalei. Acesta ar urma sa fie liberalul Sebastian Burduja. Candidatura lui Burduja ar urma sa fie anunțata in cursul zilei de duminica, daca ultimele obiecții vor fi inlaturate. Conform…

- Presedintele USR, Catalin Drula, a declarat luni ca il vede pe actualul edil general, Nicusor Dan, castigand un an doilea mandat de primar al Capitalei. In opinia sa, bucurestenii s-ar „teme” ca orasul sa fie administrat din nou de fostul primar Gabriela Firea. „Il vad pe Nicusor Dan castigand un al…