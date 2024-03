Nicușor Dan le vine de hac ciorilor din București Primarul-general al Capitalei, Nicușor Dan, a discutat recent la Prima TV despre provocarile legate de gestionarea ciorilor din parcurile Bucureștiului, recunoscand ca abordarile anterioare nu au fost eficiente. In ciuda demararii curațeniei de primavara in parcuri, problema ciorilor ramane una deranjanta pentru locuitorii orașului. Nicușor Dan a explicat ca au fost incercate deja mai multe metode, inclusiv consultarea specialiștilor, insa niciuna nu a reușit sa rezolve problema. Megafoanele, amplasate in Parcul Cișmigiu pentru a speria ciorile, s-au dovedit ineficiente, iar propunerea de a utiliza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan, primarul-general al Capitalei, a vorbit in direct la Prima TV, despre parcurile din București, dupa demararea curațeniei de primavara in parcuri, dar și despre deranjanta problema a ciorilor. Deși unele lucruri au fost puse la punct atat in parcul Herastrau, cat și in Cișmigiu, Nicușor…

- Parcul Herastrau, odata considerat o oaza de liniște și natura in mijlocul agitației urbane a Bucureștiului, a cazut intr-o stare deplorabila, devenind cunoscut acum sub numele de „Groapa de gunoi Parcul Herastrau”. Bucureștenii care au ieșit pentru o alergare luni dimineața au fost intampinați nu doar…

- Adrian Vigheciu, consilier general și fost city manager al Sectorului 6, este unul dintre cei mai vocali lideri PSD București ai noului val. In repetate randuri, Vigheciu a criticat in termeni duri actuala administrație locala a Capitalei și pe Nicușor Dan pentru modul in care gestioneaza problemele…

- Sebastian Burduja spune ca, la scurt timp dupa alegeri, liberalii au incercat sa stabileasca un dialog cu primarul Sectorului 1, dar acesta a uitat de orice colaborare anterioara. Sebastian Burduja, liderul PNL București , a prezentat public scuzele catre locuitorii Capitalei pentru sprijinul acordat…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat joi seara intr-un interviu acordat Euronews Romania ca și-a pierdut increderea in sistemul judiciar, prezentand exemple concrete de interacțiuni cu DNA și instanțele de judecata care l-au determinat sa-și piarda speranța in rezolvarea unor probleme…

- Primarul general al Capitalei a declarat, joi, in cadrul unui interviu la „Jurnalul de Seara” de la Digi24, ca taxa pentru parcare nu va crește, iar ca intr-un an și jumatate ar vrea ca numarul locurilor de parcare cu taxa in inelul central al Bucureștiului sa ajunga de la 20.000 la 90.000.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, sambata, ca sase autobuze electrice circula si pe linia 368.”Incepand de la 1 martie, 6 autobuze electrice circula si pe linia 368. Traseul deserveste o parte importanta din cartierul Drumul Taberei – cu plecare de la Valea Oltului - si se…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, spune ca este imposibil de comunicat cu Nicușor Dan, primarul General al Capitalei, care nu vorbește cu nimeni. „Nu raspunde la mesaje, nu raspunde la telefon, …(…) dar exista, l-am vazut in parc”, spune Negoița. „Imi intoarce spatele și fuge” Edilul de la sectorul…