Actualul primar, Nicușor Dan, se confrunta cu critici din partea contracandidaților sai, Gabriela Firea și Sebastian Burduja, intr-o disputa despre rolul dezvoltatorilor imobiliari in viitorul metropolei. In batalia electorala pentru fotoliul de primar general al Capitalei, acuzațiile și controversele nu inceteaza sa apara. Actualul primar, Nicușor Dan, se afla sub tirul criticilor pentru procesele […]