- Se termina și vacanța elevilor. De miercuri, 8 mai aceștia se reintorc in salile de clasa. Cursurile din modulul 5 de școala incep in mijlocul saptamanii, miercuri, 8 mai, și dureaza pana pe 21 iunie 2024. Modulul 5 este cel in care au loc Evaluarile Naționale de la clasele II-VI. Pentru clasele a XII-a…

- Elevii brasoveni se intorc luni, in modulul 4 de cursuri, dupa vacanta de schi . Elevii si copiii de gradinita, se intorc, luni, 4 martie, la cursuri, dupa vacanța de schi. Modulul 4 incepe luni, a martie și dureaza pana vineri, 26 aprilie, potrivit structurii anului scolar 2023-2024. Din 27 aprilie…

- Calendarul anului școlar 2024-2025 , publicat in Monitorul Oficial. Cursurile incep pe 9 septembrie și se incheie pe 20 iunie, iar anul va fi impartit tot in cinci module si cinci vacante. Elevii și copiii de gradinița vor incepe anul școlar viitor pe 9 septembrie, potrivit structurii anului școlar,…