Stiri pe aceeasi tema

- Ce se intampla intr-o trupa de teatru de adolescenți, in culisele acesteia, am aflat de la Ionuț Popescu, Compania de Teatru OKaua. Trupa sau familie de teatru? Aflam din Dialogurile Puterii. Pentru ca parinții sunt tentați sa le ocupe timpul in mod serios propriilor copii, ne-am interesat ce se…

- Cu trecutul nostru intram in relația de cuplu. Suntem noi doi, eu și partenerul meu, și spațiul dintre noi, care poate sa devina o gradina sau un spațiu al deșeurilor. In relație ne aducem și parinții și relațiile lor de cuplu, ne declara, la Dialogurile Puterii , dr. Alexandrina-Carmen Ene , psihoterapeut…

- ”Dependența este misterioasa și iraționala”, scrie psihiatrul Robert Dupont, primul director al National Institute on Drug Abuse din SUA și țarul drogurilor de la Casa Alba in timpul președinților Nixon și Ford.”, așa scrie Gabor Mate in cartea sa ”Pe taramul fantomelor infometate. Prizonieri in lumea…

- ”Cu tine, inainte și dupa drog” , Campania inițiata de catre Puterea și Dialogurile Puterii continua. Va prezentam interviul cu Sorin Lucaci , specialist in comunicare, PR –ul editurii Herald. Editura la care au aparut carțile renumitului medic Gabor Mate. De ce ne-am oprit la Gabor Mate ? Pentru ca…

- Intelectualii au revenit in atenția politicienilor, a liderilor de partide. Și zice jurnalistul Sorin Roșca Stanescu , la Dialogurile Puterii, ca aceștia pot fi dintre cei mai slabi. De ce sunt cautați, curtați intelectualii pentru a candida in locul oamenilor cu ștate mai vechi sau mai noi in partide?…

- Gabriel Resources, compania canadiana de extracție miniera, se pregatește sa conteste recenta decizie a arbitrajului internațional care a dat caștig de cauza Romaniei in cazul Roșia Montana. Reprezentanții Gabriel Resources au dezvaluit ca in prezent analizeaza posibilitatea de a contesta verdictul.…

- Farmacist Beatrice Speteanu, președinte al AFTAP, semnaleaza ca și anul acesta bugetul CNAS pentru farmacii ”se va termina la fel ca in 2023” , cu diferența ca anul acesta ”nu mai știm pe ce fonduri de rezeva ne mai putem baza”. Epuizarea bugetului ii afecteaza pe toți pacienții, in special pe cei bolnavi…

- Gigantul Apple ar urma sa fie sancționat de catre Uniunea Europeana cu o amenda in valoare de aproximativ 500 de milioane de euro (539 de milioane de dolari USD). Totul ar fi pornit de la o sesizare fauta de catre Spotify. Compania ar fi acuzat Apple de eliminarea competitivitații pe piața serviciilor…