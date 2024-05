Brokerul de asigurări al Armatei a pierdut autorizația de funcționare Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a retras autorizația de funcționare a companiei de brokeraj FAST Brokers, dupa ce șeful companiei a fost arestat preventiv pentru fraude informatice și uz de fals. Decizia ASF vine ca urmare a constatarii mai multor nereguli in activitatea companiei, printre care: Introducerea de date nereale in platforma Webtool cu privire […] The post Brokerul de asigurari al Armatei a pierdut autorizația de funcționare appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

