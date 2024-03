Roșia Montană, ce facem cu acest proiect? Roșia Montana, statul roman a caștigat! Ce facem mai departe, ne spune jurnalistul Constantin Rudnițchi , la Dialogurile Puterii. Deocamdata, motivația este in negociere intre parți. A contat faptul ca statul roman s-a considerat ca a acționat totuși cu buna credința in aceasta poveste. Exista și povestea inscrierii in patrimoniul UNESCO a acelei zone pe care investitorii au considerat ca e o forma de a bloca. Iata, juriul de la Washington a spus ca nu. Una peste alta, ne aflam aici și intrebarea legitima este ce facem acum? Cred ca, acum, compania canadiana și statul roman nu vor mai putea colabora.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

