Analistul economic Constantin Rudnițchi: ”Pensiile medii rămân considerabil mici” Analizand recentele evoluții din sfera pensiilor, analistul economic Constantin Rudnițchi aduce in discuție ingrijorarile și dilemele ce persista in randul pensionarilor romani. Recalcularea pensiilor, subiect de mare interes in context electoral, ridica intrebari legate de eficiența și rapiditatea implementarii acestui proces. Analistul economic Constantin Rudnițchi și-a exprimat ingrijorarea, la ” Dialogurile Puterii ”, cu privire la modul in care acest proces va afecta pensionarii și daca vor fi capabili sa finalizeze recalcularea pana in septembrie, conform planului. „Mulți dintre pensionari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

