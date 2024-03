Analistul economic Constantin Rudnițchi: ”De câțiva ani avem un buget incert” Analistul economic Constantin Rudnițchi a facut o analiza a situației fiscale actuale și a atras atenția asupra problemelor existente in finanțele țarii in condițiile unui an electoral. Analizand contextul fiscal actual, analistul economic Constantin Rudnițchi a atras atenția la ”Dialogurile Puterii” asupra incertitudinilor legate de bugetul țarii și impactul acestora asupra economiei romanești. Rudnițchi subliniaza ca promisiunile de a menține taxele neschimbate sau de a evita introducerea de noi taxe ar putea fi motivate mai mult de rațiuni electorale decat de realitațile economice. Referindu-se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Analizand recentele evoluții din sfera pensiilor, analistul economic Constantin Rudnițchi aduce in discuție ingrijorarile și dilemele ce persista in randul pensionarilor romani. Recalcularea pensiilor, subiect de mare interes in context electoral, ridica intrebari legate de eficiența și rapiditatea…

- Roșia Montana, statul roman a caștigat! Ce facem mai departe, ne spune jurnalistul Constantin Rudnițchi , la Dialogurile Puterii. Deocamdata, motivația este in negociere intre parți. A contat faptul ca statul roman s-a considerat ca a acționat totuși cu buna credința in aceasta poveste. Exista și povestea…

- Anul acesta, bugetul se construiește cu venituri supraestimate și cheltuieli subevaluate, ne spune jurnalistul Constantin Rudnițchi , la Dialogurile Puterii. La un astfel de buget se mai pot realiza corelații corecte și cu rezultate așteptate intre veniturile supraestimate și cheltuielile subevaluate?…

- „Pasul viitor, decontul de TVA precompletat. Digitalizarea fiscala se intampla. Cu toate ca e un drum cu multe obstacole, iata ca Romania trece de la eternele promisiuni la pasi concreti, in fiecare zi. Mai este mult de munca pana la punctul in care gestionarea veniturilor curente ale bugetului de stat,…

- Fara alte modificari de taxe și impozite, așa s-ar traduce sintagma ”pace fiscala” a ministrului candva liberal Marcel Boloș, o promisiune nerespectata nici macar in litera ei. Preotul ortodox misionar Marcel Boloș ar avea probabil de dat niște explicații duhovnicului sau daca va fi intrebat despre…

- In intervalul 7 ianuarie 2024 – 11 ianuarie 2024, Romania se pregatește sa resimta impactul unui Cod Galben, caracterizat de o accentuare a racirii, nopți geroase, precipitații sub forma de zapada și vant cu intensificari. Analizand atent textul și harta meteorologica, putem anticipa schimbari semnificative…

- de Radu Buziernescu Reforma fiscal – bugetara inceputa in luna noiembrie 2023 va avea un impact financiar modest asupra reducerii deficitului bugetar, fiind bazata, in cea mai mare parte (85%), pe creșterea presiunii fiscale și, in mica parte, pe reducerea cheltuielilor statului, așa cum aștepta mediul…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat sambata, in cadrul unei conferința de presa, ca modulul e-Factura este unul foarte important pentru combaterea evaziunii fiscale, in contextul in care GAP-ul de TVA arata ca suntem tara din Uniunea Europeana cu cea mai mare evaziune fiscala si cea mare…