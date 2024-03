Legea evaziunii fiscale, constituţională Curtea Constituționala a decis astazi. Legea, adoptata de Camera Deputatilor pe data de 19 decembrie, prin care se inaspresc pedepsele pentru evaziune fiscala, e constitutionala. De exemplu, utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale care nu sunt conectate la sistemul informatic național sau folosirea de catre contribuabil, cu rea-credința, a sistemului național privind factura electronica RO e-Factura, in scopul crearii aparenței de legalitate a unor operațiuni fictive constituie infractiuni si ar putea fi pedepsite cu inchisoare de la 3 la 10 ani. In ședința din 19 martie, Curtea Constituționala… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

