Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii Curții Constituționale au respins sesizarea depusa de USR și Forța Dreptei, potrivit unor surse din cadrul instituției.Astfel, legea va ajunge pe masa președintelui Klaus Iohannis pentru promulgare.Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, proiectul initiat de liderii…

- Negocierile dintre PNL și PSD par sa nu se materializeze vreodata pentru ca ambele partide doresc sa dea candidatul propriu la prezidențiale. Nicolae Ciuca, președintele PNL, a afirmat luni seara ca este imperativ ca Partidul Național Liberal sa prezinte propriul candidat la alegerile prezidențiale,…

- „Deși suntem adversari politici, as vrea sa il felicit pe domnul Ciuca ca a dat curs ideii noastre de a convoca Senatul in sesiune extraordinara” Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a convocat Senatul in sesiune extraordinara, luni, 22 ianuarie, pentru declanșarea procedurii legislative de aprobare…

- Plenul Senatului, reunit vineri, 29 decembrie, in regim de urgenta, a respins definitiv cele trei proiecte de lege privind autonomia Tinutului Secuiesc, depuse de UDMR. Senatul este for decizional, iar legea merge la promulgare la Klaus Iohannis.Propunerea legislativa privind statutul de autonomie a…

- Ciolacu, despre legea combaterii evaziunii fiscale: „Nu scapa nimeni de inchisoare. In primul rand, nu iese nimeni din puscarie” Prim-ministrul Marcel Ciolacu a explicat, ca proiectul de lege privind masurile pentru consolidarea combaterii evaziunii fiscale adoptat, marti de Camera Deputatilor, nu prevede…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a explicat, ca proiectul de lege privind masurile pentru consolidarea combaterii evaziunii fiscale adoptat, marti de Camera Deputatilor, nu prevede nicio dezincriminare a faptelor si „nu scapa nimeni de inchisoare”. „In proiectul meu si al domnului presedinte Nicolae Ciuca,…

- "Nu scapa nimeni de inchisoare. In primul rand, nu iese nimeni din puscarie. In al doilea rand, in proiectul meu si al domnului presedinte Nicolae Ciuca, nu stiu daca dumneavoastra stiati, dar m-as fi asteptat ca presa sa faca la momentul respectiv totusi un caz din asta, DIICOT si DNA nu mai aveau…

- "In realitate, este, de fapt, o lege care nu face altceva decat sa-i ajute pe marii evazionisti din Romania. Asta este scopul principal. Al doilea scop este acela de a avea parghii impotriva oamenilor de afaceri, a celor care fac afaceri corecte in Romania. Atacam aceasta lege, pentru ca ea este cel…