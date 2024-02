Procurorul general Alex Florența critică pragul de 1.000.000 de euro pentru dezincriminarea evaziunii fiscale în România Intr-un interviu acordat postului de televiziune TVR, procurorul general al Romaniei, Alex Florența, a exprimat nemulțumirea fața de pragul de un milion de euro pana la care evaziunea fiscala ar putea fi dezincriminata in cazul achitarii integrale a prejudiciului. Potrivit procurorului, aceasta suma este considerata prea ridicata pentru nivelul actual al țarii. Florența a evidențiat faptul ca, in prezent, un prejudiciu de un milion de euro sau mai mult nu este o situație comuna in majoritatea dosarelor penale pentru evaziune fiscala. De asemenea, a subliniat ca aceasta masura ar putea genera scaderea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

