- Cu trecutul nostru intram in relația de cuplu. Suntem noi doi, eu și partenerul meu, și spațiul dintre noi, care poate sa devina o gradina sau un spațiu al deșeurilor. In relație ne aducem și parinții și relațiile lor de cuplu, ne declara, la Dialogurile Puterii , dr. Alexandrina-Carmen Ene , psihoterapeut…

- ” Termoenergetica ”, adica, compania care asigura apa calda și caldura bucureștenilor, este o companie necesara, dar, din pacate, in acest sistem, timp de 30 de ani, nu au fost facute investiții. Sistemul a fost subfinanțat. Este o realitate. – am aflat de la Adrian Teodorescu , director general Compania…

- Roșia Montana, statul roman a caștigat! Ce facem mai departe, ne spune jurnalistul Constantin Rudnițchi , la Dialogurile Puterii. Deocamdata, motivația este in negociere intre parți. A contat faptul ca statul roman s-a considerat ca a acționat totuși cu buna credința in aceasta poveste. Exista și povestea…

- Intelectualii au revenit in atenția politicienilor, a liderilor de partide. Și zice jurnalistul Sorin Roșca Stanescu , la Dialogurile Puterii, ca aceștia pot fi dintre cei mai slabi. De ce sunt cautați, curtați intelectualii pentru a candida in locul oamenilor cu ștate mai vechi sau mai noi in partide?…

- In cadrul discursului sau de astazi privind starea națiunii, președintele american Joe Biden a subliniat importanța sprijinirii Ucrainei in contextul conflictului cu Rusia. Acesta a spus: „ Ucraina il poate opri pe Putin daca ii suntem alaturi și ii oferim armele de care are nevoie”. Biden a accentuat…

- Vanzatorii de flori sunt sub lupa inspectorilor, in perioada celor mai mari incasari. „Inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) desfașoara, in perioada 29 februarie – 8 martie a.c., activitați de monitorizare și control a contribuabililor care activeaza in domeniul comerțului…

- Raspunsul ni-l ofera Mirela Zivari, psiholog: ”Nu ar trebui sa ne preocupe faptul ca vin aceste valuri de noi modele cu nu știu ce unghii, nu știu ce buze sau nu știu ce ochi migdalați de pisica sau ca sunt la moda și ca trebuie sa-ți faci lifting nu știu de care. Astea vin și trec și au fost dintotdeauna…

- Luminița Ciocan, lector la Facultatea de Jurnalism Hyperion, vorbește la podcastul Dialogurile Puterii despre regulile de baza care ghideaza activitatea in domeniu, manipulare, dar și despre pericolul numit Fake News. „Indiferent cat de fascinanta ar fi sursa, cauta puțin in spatele ei sa vezi ce este”,…