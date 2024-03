De ce intelectualii au devenit candidații preferați ? Intelectualii au revenit in atenția politicienilor, a liderilor de partide. Și zice jurnalistul Sorin Roșca Stanescu , la Dialogurile Puterii, ca aceștia pot fi dintre cei mai slabi. De ce sunt cautați, curtați intelectualii pentru a candida in locul oamenilor cu ștate mai vechi sau mai noi in partide? ”Pentru ca nu au incredere, cum se intampla in cazul doamnei Gabriela Firea , in propriul lor leadership. Adica le e frica ca liderii puternici le scapa de sub control și atunci prefera sa puna intelectuali, personalitați din punct de vedere politic slabe, care pot fi manevrate de catre partide.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

