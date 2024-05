O veste excelenta pentru pensionarii cu venituri mici! Guvernul a aprobat o recalculare ampla a pensiilor, care va intra in vigoare din luna septembrie. Experții in domeniu estimeaza ca majorarile vor ajunge pana la 10% pentru cei mai defavorizați. Cine va beneficia cel mai mult? Pensionarii cu documente pierdute care dovedesc vechimea in munca. In […] The post Pensiile mici vor crește semnificativ din septembrie: Cine va beneficia cel mai mult? appeared first on Puterea.ro .