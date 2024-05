„Numărul de atacuri cibernetice va crește exponențial!”, avertizează experții elvețieni! „Trei sferturi dintre angajati vor folosi, in urmatorii trei ani, tehnologii care nu vor fi vizibile departamentelor IT, iar riscurile de atacuri cibernetice cresc exponential”, este concluzia expertilor Camerei de Comert Elvetia-Romania (CCE-R), prezentata astazi, 14 mai. „Companiile se grabesc sa adopte cele mai noi tehnologii pentru a nu ramane in urma fata de competitori […] The post „Numarul de atacuri cibernetice va crește exponențial!”, avertizeaza experții elvețieni! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O veste excelenta pentru pensionarii cu venituri mici! Guvernul a aprobat o recalculare ampla a pensiilor, care va intra in vigoare din luna septembrie. Experții in domeniu estimeaza ca majorarile vor ajunge pana la 10% pentru cei mai defavorizați. Cine va beneficia cel mai mult? Pensionarii cu documente…

- Rusia planuiește sa vizeze Republica Moldova cu un val de așa-numite atacuri „hibride“ inainte de alegerile prezidențiale și referendumul pentru UE de la sfarșitul acestui an, relateaza Bloomberg, citand persoane familiare cu evaluarile serviciilor secrete britanice.

- Peste jumatate din populatia lumii ar putea fi expusa riscului de a contracta boli transmise de tantari, cum ar fi malaria si febra dengue, pana la sfarsitul secolului, au avertizat oamenii de stiinta, relateaza joi DPA/PA Media.

- Prof. univ. dr. Dorel Sandesc, managerul Spitalului Județean de Urgența Timișoara, avertizeaza ca spitalele, in special cele mari, sunt amenințate de o criza majora. Și prezinta, in exclusivitate pentru Puterea.ro., de ce Casa de Asigurari de Sanatate trebuie sa treaca rapid la un sistem de finanțare…

- Raportul Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) pe 2023 dezvaluie o rețea ampla de acțiuni agresive desfașurate de Federația Rusa impotriva securitații Romaniei și a aliaților sai. Obiectivele Rusiei, inglobate intr-un tablou complex de infiltrare și destabilizare, reprezinta o amenințare grava.…

- Prețurile maxime ale unui numar de aproape 900 de medicamente din Catalogul național al prețurilor medicamentelor vor crește de la 1 aprilie. Este vorba, mai precis, despre 892 de medicamente, in general foarte scumpe, in pericol de retragere de pe piața. In cazul acestor medicamente Ministerul Sanatații…

- Gigantul chimic german Bayer lucreaza la o alternativa la controversatul erbicid glifosat . „Testam deja aceasta noua substanța pe plante reale” a anunțat CEO-ul companiei, Bill Anderson, pentru „ Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” ( F.A.S.). „Intenția noastra este sa aducem noul produs pe piața…

- ”Maladia X” ar putea, in curand, sa devasteze planeta, deoarece nu am reținut lecțiile date de epidemia mondiala de Covid-19, avertizeaza directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), in cadrul unei intalniri la nivel inalt in Dubai. Potrivit acestuia, civilizația o va plati scump,…