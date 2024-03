Prețurile la aproape 900 de medicamente vor crește de la 1 aprilie Prețurile maxime ale unui numar de aproape 900 de medicamente din Catalogul național al prețurilor medicamentelor vor crește de la 1 aprilie. Este vorba, mai precis, despre 892 de medicamente, in general foarte scumpe, in pericol de retragere de pe piața. In cazul acestor medicamente Ministerul Sanatații a identificat un risc de retragere, intrucat costurile ar putea sa depașeasca prețul dupa aplicarea impozitului minim de 1% din cifra de afaceri pentru companiile cu o cifra de afaceri de peste 50 de milioane de euro și al caror impozit pe profit este sub impozitul minim pe cifra de afaceri.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

