Stiri pe aceeasi tema

- ”One United Properties (BVB: ONE), investitor si dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidentiale, de birouri si mixte din Romania, raporteaza vanzari si pre-vanzari rezidentiale in valoare de 57,1 milioane de euro in primul trimestru al anului 2024, in usoara scadere cu 10% in comparatie…

- Piața imobiliara din București a fost zguduita de un fenomen surprinzator in acest an, intr-o perioada in care mulți se așteptau la o stabilizare sau chiar la o scadere a prețurilor locuințelor. Un cartier aparent obișnuit din Capitala a devenit subit punctul fierbinte al tranzacțiilor imobiliare, inregistrand…

- Șoferii romani care vor sa-si alimenteze masina cu benzina sau cu motorina trebuie sa stie ca marti, 26 martie 2024, preturile la benzina standard si benzina premium sunt in crestere, fata de cele afisate in ziua precedenta.Mai exact, conform specialistilor, vorbim, in mod normal, de o crestere a preturilor…

- ”One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor si dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidentiale, de birouri si mixte de ultima generatie din Romania, propune actionarilor ca obiectiv pentru anul 2024 venituri consolidate de 1,7 miliarde de lei, in crestere cu 15% fata de rezultatul…

- Intr-o perioada in care investitorii iși calculeaza urmatoarele mișcari in funcție de conflictele din diferite regiuni ale lumii, de informații macroeconomice sau de raportarile companiilor listate la bursa, atenția lor este acum indreptata asupra unei alte situații. Dificultațile prin care trece acum…

- Primaria Sectorului 3 organizeaza un targ dedicat celor care sarbatoresc Valentine’s Day, dar și tradiționala sarbatoare romaneasca de Dragobete, in perioada 13 februarie – 3 martie, la Hala Laminor. Vizitatorii „Laminor Love Wonderland!” se vor putea bucura de „un cadru de poveste”, unde ii asteapta…

- Fostul presedinte chilian Sebastian Pinera s-a stins tragic in urma unui accident de elicopter produs in sudul tarii. Cele trei persoane care se aflau alaturi de el au fost ranite. La momentul producerii accidentului aviatic, in elicopter se aflau alte patru persoane. Dintre acestea, trei au fost „gasite…