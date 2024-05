Un monstru! A fost inaugurată instalația care ne-ar putea scăpa de încălzirea globală Pe solul vulcanic intunecat al Islandei, se profileaza in mod evident o centrala despre care creatorii ei spera ca ar putea fi cheia pentru a opri incalzirea globala. Nu este prea mult de privit – o serie de unitați asemanatoare unui ventilator stivuite una peste alta, o anexa mare care nu ar parea deplasata intr-o […] The post Un monstru! A fost inaugurata instalația care ne-ar putea scapa de incalzirea globala appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

