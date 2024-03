Clotilde Armand, primarul celui mai bogat sector al Capitalei, face orice pentru a scapa de jurnaliști și de raspundere. Edilul a reușit sa obțina o audiere in secret in dosarul in care este acuzata de incompatibilitate. Deși trebuia sa fie audiata astazi de procurori, in dosarul in care s-a numit singura manager intr-un proiect anticorupție, Clotilde Armand a obținut o devansare a datei. Citește și: CSM o pune la punct pe Clotilde Armand in dosarul de incompatibilitate Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, este inculpata in dosarul de incompatibilitate. Pana acum, ea avea calitate de suspect.…