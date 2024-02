Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, susține ca este acuzat de Agenția Naționala de Securitate (ANI) și anunța intenția de a-i da in judecata pentru manipularea intenției de vot. El denunța lipsa comunicarii oficiale a raportului ANI și susține ca a fost informat in ultimele momente ale procedurii, fiindu-i ingradit, in mod flagrant ,dreptul la aparare. Cristian Popescu Piedone , primarul Sectorului 5 și actual candidat la funcția de Primar General al Capitalei, a facut declarații in EXCLUSIVITATE pentru Ziarul Puterea in legatura cu acuzațiile aduse de Agenția Naționala de Securitate…