Marți, in cadrul ședinței de Birou Permanent al PSD București, a fost validata in unanimitate propunerea PSD Sector 3 pentru candidatura lui Robert Negoita la Primaria Sectorului 3. Așadar, Robert Negoița se arunca din nou in lupta electorala pentru funcția de primar al Sectorului 3! Edilul și-a propus sa caștige cel de-al 4-lea mandat in fruntea administrației din Sectorul 3. Robert Negoița va candida la Primaria Sectorului 3 din partea PSD „Este o mare bucurie ca Primarul Sectorului 3 alege sa intre in lupta pentru al 4-lea mandat sub sigla Partidul Social Democrat, fiind cotat in sondajele…