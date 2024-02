Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai recent sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – CURS in București, in perioada 9-23 februarie, arata ca PSD conduce detașat in preferințele politice ale electoratului din Capitala. Potrivit sondajului, realizat anterior deciziei de comasare a alegerilor și a lansarii unei…

- ”Incepem lucrarile la linia 5, mai precis de aici, de la Podul Baneasa la Stefan cel Mare, 4,2 km, e o lucrare pe care s-a facut deja proiectarea de catre STB si acum e vorba doar de executie. Termenul de executie este de 12 luni. Lucrarea costa 170 de milioane de lei, cu tot cu TVA si este primul lot…

- Liberalii nu-l vor mai susține pe Nicușor Dan pentru candidatura la Primaria Generala și anunța ca vor avea propriul lor candidat. Informația a fost confirmata de catre Nicolae Ciuca. „Am nominalizat și avem o conducere la nivelul filialei București. Domnul ministru Sebastian Burduja este președintele…

- Primarul Sectorului 6 din București, Ciprian Ciucu, a acuzat o lipsa de comunicare a primarului general al Capitalei, Nicușor Dan. Intr-un interviu pentru Digi24, Ciucu a afirmat ca i-au fost blocate proiectelele.

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a fost intrebat joi, in ediția „Saptamana Primarilor”, din cadrul „Jurnalului de Seara”, de la Digi24, de primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, cum se simt palmierii din fața Primariei Sectorului 3 la minus 10 grade Celsius. Edilul i-a raspuns lui Nicușor…

- De ziua Unirii Principatelor Romane, Cristian Popescu Piedone a demarat o campanie impotriva ‘Ocaii Mici’ in Sectorul 5. Edilul a mers la mai multe carmangerii din sector și a avut o mare surpriza. Inspirat de idealurile marelui Alexandru Ioan Cuza, care a visat la o țara mandra și suverana, Cristia…

- Escrocii nu duc lipsa de inventivitate nici pe acest final de an, iar ultima moda in materie este branșarea la rețeaua de gaze. Din pacate, se gasesc și destui naivi care sunt inșelați. O astfel de situație s-a intamplat la Maracineni, in județul Buzau, unde urmeaza ca locuitorii comunei sa se branșeze…

- Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, a avut o intalnire cu viceguvernatorul Bancii de Dezvoltare a Consiliului Europei, Toma Bocek, pentru a discuta posibilitatea obținerii de fonduri destinate consolidarii cladirilor cu risc seismic din București.