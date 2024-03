Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoita, anunta, vineri, ca depune plangere penala impotriva primarului general, Nicusor Dan, pentru abuz in serviciu si instigare la aceasta infractiune, intrucat acesta le-ar fi interzis angajatilor sa emita avize necesare pentru ca proiecte ale Primariei…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, face o serie de precizari dupa incidentul care a avut loc, luni, in sectorul condus de el, cand Poliția Locala a Municipiului București a incercat sa opreasca lucrarile de largire a Caii Dudești. „N-am nimic de imparțit cu primarul general”, spune Negoița, care…