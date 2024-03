Stiri pe aceeasi tema

- Robert Negoița, edilul de la Sectorul 3, a țipat la agenții Poliției Locale a Municipiului București, luni, 18 martie, in timp ce transmitea live, pe Facebook, de la lucrarile din fața primariei de sector. Negoița s-a enervat pentru ca primarul general Nicușor Dan a dispus oprirea lucrarilor pe Calea…

- Sebastian Burduja, președintele PNL București, a cerut scuze bucureștenilor pentru ca liberalii au susținut-o pe Clotilde Armand (USR) sa caștige Primaria Sectorului 1, la precedentele alegeri locale. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii „Selectiv”, moderata de Dan Bucura pe B1 TV. „Noi am…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a reacționat dur dupa ce Agenția Naționala de Integritate a decis ca s-a aflat in conflict de interese dupa ce o plangere a fostului primar Daniel Florea (acum la AUR) impotriva lui a fost soluționata tocmai acum cand iși anunțase intenția de candidatura…

- Video | Piedone da de pamant cu directorii din primarie dupa ce a vazut lucrarile din teren Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a rabufnit, pe Facebook, dupa ce, aflat pe teren sa verifice unele lucrari, a vazut ceea ce nu se aștepta. Și nu a ezitat sa-i traga la raspundere pe directorii…

- ”Patronii teraselor Kayo, It Cucina, Nuba, HiroBay, Taverna Racilor, Stadio si Il Locale au ridicat constructii fara autorizatie pe malul lacului Herastrau. La solicitarea noastra, Politia Locala a Municipiului Bucuresti, singura institutie care are competenta sa faca astfel de verificari in zonele…

- Primarul Sectorului 3 Robert Negoita, finul Gabrielei Firea. cere desfiintarea Primariei Generale a Capitalei și comasarea ei cu „Consiliul General Ilfov”. „Varianta corecta, și pledez pentru asta, este sa se desființeze Primaria Generala. Sa se contopeasca cele doua instituții, Primaria Generala cu…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, acuza PSD-PNL de harțuire politica, prin intermediul Curții de Conturi. Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a declanșat o polemica aprinsa pe rețelele de socializare, acuzand „alianța neocomuniștilor și Bratienilor ca incearca sa distruga tot ce sta in cale”.…

- Nicușor Dan demareaza in forța campania pentru un nou mandat la Primaria Generala a Capitalei. La ultima sa postare de pe Facebook, acesta a primit comentarii de susținere din partea „fanilor”, care sunt nimeni alții decat utilizatori falși, ce par a fi troli platiți pentru a crește popularitatea edilului.…