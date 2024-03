Robert Negoița, primarul Sectorului 3, a depus, vineri, la Parchetul General o plangere penala impotriva lui Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, pentru abuz in serviciu cu consecințe deosebit de grave și instigare la abuz in serviciu. „Astazi, nimeni nu are nevoie de scandal, nu-mi doresc așa ceva, ci colaborare. Sunt deschis la orice discuție pentru a rezolva. Am facut plangere penala impotriva primarului general, dar și a persoanei fizice Nicușor Dan pentru abuz in serviciu cu consecințe deosebit de grave și instigare la abuz in serviciu”, a declarat Robert Negoița in fața jurnaliștilor…