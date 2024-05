Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, la deschiderea Expozitiei internationale Black Sea Defense and Aerospace – BSDA 2024 ca Romania nu-si mai permite sa faca greselile din trecut, cand uzinele de armament au fost inchise, iar cele ramase in viata erau amenintate cu falimentul”. Premierul…

- Premierul Marcel Ciolacu a susținut, joi, ca majorarea salariilor muzeografilor, dar și a altor 2-3 categorii „uitate” se va face prin ordonanța de urgența saptamana viitoare. „Daca vor face greva, sambata noaptea ma gasiți la Antipa, dar eu sunt ferm convins ca vor avea maturitate și vor aștepta pana…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca strada care s-a surpat in Slanic Prahova a fost construita peste o mina. „S-a facut un drum peste o mina. Ce vreti sa fac? Sa stiu unde s-au facut drumurile peste mine? Acolo s-au dat niste autorizatii cand s-au facut acele drumuri, sunt anumite istorii.…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, ca si bolnavii cronici vor fi scutiti de la plata contributiilor sociale pentru concediile medicale. El a precizat ca Guvernul a luat o decizie rapida, pentru ca se tot intarzia a se interveni in Parlament pe acest act normativ. „In primul rand, CASS platim…

- Ministerul Muncii pregatește scaderea taxarii muncii pentru familiile cu minim doi copii. Premierul Marcel Ciolacu spune ca Romania se confrunta cu un declin demografic, iar romanii trebuie sa fie stimulați cu masuri concrete sa faca copii. Ciolacu a precizat ca nu vrea sa scada taxele pe salariul minim.…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi, in sedinta de Guvern, ca se introduce azi, prin Ordonanta, scutirea de la plata contributiei pentru indemnizatiile de concediu medical in cazul mamelor cu copii bolnavi, a gravidelor, a pacientilor cu afectiuni oncologice si a cazurilor de urgenta. ”Incepem prin…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca Romania nu poate suporta un sistem bugetar ca cel in care suntem acum și ca a inceput o reforma in acest domeniu. El a dat insa asigurari ca nu este vorba despre „dat oameni afara”. Conform statisticilor, in 2004 salariilor bugetarilor erau 15 miliarde…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marti, despre greva postasilor, ca in cazul in care nu ajung pensiile la destinatie crede ca directorul Postei va pleca. Marcel Ciolacu a precizat ca a discutat cu ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, și cu directorul Poștei Romane, Valentin Ștefan, și ca le-a cerut…