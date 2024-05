Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, miercuri seara, la Euronews, in legatura cu propunerea ca Romania sa ofere Ucrainei un sistem Patriot ca, daca un astfel de sistem acopera parte din Ucraina, nu inseamna ca nu mai acopera si tara noastra. El a precizat ca este ferm convins ca decizia care va fi luata…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca Romania nu va trimite combatanti in Ucraina. ”Romania nu va trimite combatanti in Ucraina, este simpla discutia si cred ca cu asta s-a si terminat”, a spus Iohannis. Președintele a precizat, totodata, ca o decizie privind cedarea unei baterii Patriot…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, la deschiderea Expozitiei internationale Black Sea Defense and Aerospace – BSDA 2024 ca Romania nu-si mai permite sa faca greselile din trecut, cand uzinele de armament au fost inchise, iar cele ramase in viata erau amenintate cu falimentul”. Premierul…

- Sistemul Patriot operational in Romania este indispensabil, iar discutia privind cedarea unei astfel de baterii catre Ucraina va fi analizata in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a declarat, marti, la Brasov, ministrul Apararii, Angel Tilvar. „Nu a spus nimeni ca trebuie sa o dam (o baterie…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, la Washington, ca Romania va gasi o solutie in privinta cedarii unui sistem Patriot de aparare antiaeriana Ucrainei, potrivit Agerpres. ”Exista, evident, nevoia unor sisteme de aparare antiaeriana in Ucraina, sisteme avansate, si in acest fel, in ultimele…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, dar și premierul Marcel Ciolacu și președintele Senatului, Nicolae Ciuca, au transmis duminica dimineața mesaje de solidaritate fața de Israel, in contextul atacului iranian de noaptea trecuta. „Suntem in deplina solidaritate cu poporul israelian in aceste momente…

- Premierul Marcel Ciolacu a dat asigurari ca Guvernul are un plan ca Romania sa adere și cu granița terestra la spațiul Schengen pana la sfarșitul anului. Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, la inaugurarea noului terminal al Aeroportului Timisoara, ca da asigurari ca ca avem un plan pentru…

- Conducerea Parlamentului a fost informata de presedintele Klaus Iohannis ca a aprobat tranzitarea prin Romania a echipamentelor donate de catre Finlanda Ucrainei si instruirea unui numar de aproximativ 50 de militari. Informarea a fost transmisa comisiilor de aparare si va intra la vot pe ordinea de…