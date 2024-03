Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu realizat asupra unor bureti marini a aratat ca, la nivel global, este posibil ca temperaturile sa fi crescut deja mai repede si mai mult decat s-a estimat anterior, informeaza DPA, citata de Agerpres.

- Dupa caldura record din 2023, acest an nu incepe bine: niciodata o luna ianuarie nu a fost atat de calda, iar pentru prima data planeta a depasit 1,5°C de incalzire pe parcursul a 12 luni consecutive fata de era preindustriala. Intre februarie 2023 si ianuarie 2024, temperatura aerului la suprafata…

- Un studiu realizat asupra unor bureti marini a aratat ca, la nivel global, este posibil ca temperaturile sa fi crescut deja mai repede si mai mult decat s-a estimat anterior, potrivit unor cercetari publicate recent, informeaza DPA. The post SCHIMBARI CLIMATICE Incalzirea globala a inceput mai devreme…

- Cauzata in principal de incalzirea globala, topirea calotei glaciare din Groenlanda este la originea cresterii nivelului solului imensei insule arctice si a crearii de noi insulite, a indicat marti Universitatea Tehnica din Danemarca (DTU), relateaza AFP, potrivit Agrpres. "Din cauza pierderii de…

- Un studiu realizat asupra unor bureti marini a aratat ca, la nivel global, este posibil ca temperaturile sa fi crescut deja mai repede si mai mult decat s-a estimat anterior, potrivit unor cercetari publicate recent, informeaza DPA.

- Rezultatele unui nou studiu realizat de oamenii de știința de la Universitatea din Pennsylvania dezvaluie un raspuns ciudat al copacilor la schimbarile climatice. In climatele mai calde, copacii elibereaza CO2 inapoi in atmosfera, in loc sa il rețina, așa cum fac in condiții mai reci și mai umede, transmite…

- Pragul convenit la nivel internațional pentru a opri trecerea planetei spre o era periculoasa din punct de vedere climatic va fi „depașit in toate scopurile practice” in cursul anului 2024, a avertizat cercetatorul cunoscut drept „nașul științei climatice”, James Hansen, relateaza The Guardian.James…

- In continuare, hai sa vedem cateva dintre aceste soluții! Pentru incalzirea și climatizarea casei sau a apartamentului exista cateva opțiuni din care poți alege, in funcție de bugetul și de resursele de care dispui. Daca dupa ce ți-ai facut calculele necesare, ai strans ceva bani deoparte, dar mai…