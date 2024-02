Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei a respins confirmarea in mandatul de rector al Universitații „Dunarea de Jos” din Galați a fostului ministru al Cercetarii din Guvernul Grindeanu, Lucian Georgescu, dupa ce au fost analizate neregulile semnalate la alegerile de pe data de 14 decembrie 2023. Alegerile care au avut…

- Studenții Universitații din Petroșani, din anii terminali, au șansa de a beneficia de burse de merit in valoare de 2000 de lei lunar. O societate privata in colaborare cu Universitatea din Petroșani și Asociația Centrul Regional pentru Ocuparea Forței de Munca și Protecție Sociala lanseaza un program…

- Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), singura universitate timișoreana inclusa in top 10, conform metaranking-ului național, a inregistrat o evoluție spectaculoasa din perspectiva realizarilor științifice in anul 2023.Astfel, UVT a inregistrat o creștere cuprinsa intre 15% și 20% a numarului…

- Pragul convenit la nivel internațional pentru a opri trecerea planetei spre o era periculoasa din punct de vedere climatic va fi „depașit in toate scopurile practice” in cursul anului 2024, a avertizat cercetatorul cunoscut drept „nașul științei climatice”, James Hansen, relateaza The Guardian.James…

- Oamenii care se confrunta cu sindromul „long COVID”, care se simt obosiți, indispuși și au dureri pentru perioade indelungate dupa exerciții fizice ar trebui sa evite antrenamentele intense, spun cercetatorii, afirmand ca au dovezi ca schimbarile biologice precum deteriorarea severa a mușchilor sunt…

- Gruparea militanta pare sa spere ca ideologia, cauza și renumele ei se vor raspandi pe plan global, tot așa cum s-a intamplat și cu Statul Islamic.Amploarea și gradul de sofisticare ale atacurilor teroriste comise de Hamas pe 7 octombrie i-au determinat pe mulți analiști din sfera antitero sa-și…

- Dupa amploarea atacurilor Hamas din 7 octombrie, analiștii antiterorism au inceput sa-și revizuiasca ipotezele cu privire la intențiile și capacitațile grupului. Iar una dintre cele mai mari intrebari pe care mulți și-o pun este daca Hamas, care nu a lansat niciodata un atac de succes in strainatate…

- Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a facut miercuri o mișcare rara, avertizand in mod oficial Consiliul de Securitate cu privire la o amenințare globala din cauza razboiului din Gaza, relateaza Reuters, preluat de stiripesurse.ro. Statele Unite, una dintre cele…