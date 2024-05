Cunoscut sub numele de Craterul Batagaika, aflat in nordul Yakutiei din Rusia, iși marește necontenit dimensiunile, amenințand sa devina sursa unui dezastru global de proporții apocaliptice. Descoperit pentru prima data in 1991, acest crater imens este alimentat de un fenomen terifiant – dezghețul continuu al permafrostului, ceea ce duce la prabușirea pereților și la expansiunea […] The post Craterul monstruos din Siberia – O amenințare globala din adancurile pamantului appeared first on Puterea.ro .