- In ediția din aceasta seara, de pe data de 6 aprilie 2024, a emisiunii Te cunosc de undeva de la Antena 1, sezonul 20, Florin Ristei și Ilona Brezoianu s-au transformat in Pedro Capo & Farruko și au interpretat celebra melodie „Calma”. Iata cum au fost jurizați cei doi concurenți!

- Florin Ristei și Ilons Brezoianu au facut un show de excepție pe scena Te cunos de undeva! Cei doi s-au transformat in Veronica și Motanul Danila, doua dintre personajele copilariei tuturor! Jurații au fost impresionați de spectacolul pe care l-au facut!

- Show de excepție in ediția din aceasta seara pe scena de la Te cunosc de undeva! Connect-R și Shift s-au transformat in The Prodigy și au interpretat piesa Firestarter. Cum au comentat jurații momentul lor.

- Moment unic in ediția din aceasta seara pe scena de la Te cunosc de undeva sezonul 20. Florin Ristei și Ilona Brezoianu s-au transformat in Pippo Franco și au cantat piesa „Chi chi chi, co co co”, o piesa pentru copii.

- Eliza si Zarug formeaza una dintre cele opt echipe participante in transforming show-ul Te cunosc de Undeva! sezonul 20. In ediția din aceasta seara, cei doi s-au transformat in Ozzy Osbourne și au cantat piesa „Dreamer”.

- Nu mai e un secret pentru nimeni fapul ca piesa „OTZL GLTZ” a Deliei a ajuns in trendingul romanesc. Artista a reinterpretat maneua dedicata Oțelului Galați in urma cu mai bine de un deceniu. In ediția din aceasta seara a emisiunii Te cunosc de undeva! sezonul 20, Alexia Țalavutis și Dima Trofim s-au…

- In prima ediția a sezonului cu numarul 20 a emisiunii Te cunosc de undeva!, Jo și Liviu Teodorescu au facut un show incendiar. Cei doi s-au transformat in Rihanna și au interpretat piesa „We found love”.

- In primul episod al sezonlui 20 al emisiunii Te cunosc de undeva!, difuzat pe data de 17 februarie 2024, Florin Ristei și Ilona Brezoianu s-au transformat in AC/DC și au interpretat celebra piesa "Thunderstruck". Cum au comentat jurații prestația lor.