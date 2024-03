Stiri pe aceeasi tema

- Connect-R și Shift au dat lovitura in cadrul galei 5 Te cunosc de undeva! sezonul 20, transformandu-se in legendara trupa britanica The Prodigy și caștigand inimile juraților și ale colegilor lor de emisiune.

- Liviu Teodorescu și JO au fost cei care au deschis ediția din aceasta seara, cea cu numarul cinci a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 2, difuzata pe data de 16 martie 2024. Cei doi concurenți s-au transformat in Lil Nas X și au interpretat piesa "Star walkin'.

- Ediția din aceasta seara a fost plina de surprize. Shift și Connect-R au ridicat sala in picioare la momentul lor și au reușit sa se autodepașeasca. Au avut nevoie doar de un pian și un microfon, iar cei doi s-au transpus in rolul personajului lor.

- Moment unic in ediția din aceasta seara pe scena de la Te cunosc de undeva sezonul 20. Florin Ristei și Ilona Brezoianu s-au transformat in Pippo Franco și au cantat piesa „Chi chi chi, co co co”, o piesa pentru copii.

- Eliza si Zarug formeaza una dintre cele opt echipe participante in transforming show-ul Te cunosc de Undeva! sezonul 20. In ediția din aceasta seara, cei doi s-au transformat in Ozzy Osbourne și au cantat piesa „Dreamer”.

- Și in aceasta seara transforming show-ul Te cunosc de undeva! a fost plin de surprize. Shift și Connect-R s-au transformat in Ed Sheeran și Stormzy și au interpretat piesa "Shape of you". Care au fost parerile juraților despre momentul lor.

- Cea de-a doua ediție de la Te cunosc de undeva! a adus noi transformari și provocari pentru echipe. Connect-R și Shift au avut de interpretat, de aceasta data, un personaj cel puțin neașteptat. Au intrat in pielea lui Mick Jagger.

- In primul episod al sezonlui 20 al emisiunii Te cunosc de undeva!, difuzat pe data de 17 februarie 2024, Florin Ristei și Ilona Brezoianu s-au transformat in AC/DC și au interpretat celebra piesa "Thunderstruck". Cum au comentat jurații prestația lor.