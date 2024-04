Stiri pe aceeasi tema

- Connect-R și Shift s-au transformat in Ștefan Banica și Ileana Sararoiu in a zecea gala Te cunosc de undeva! sezonul 20. Cei doi au surprins cu momentul pus in scena și au starnit nostalgie.

- Cea de-a zecea gala Te cunosc de undeva!, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, ii aduce pe scena show-ului Te cunosc de undeva! pe Ileana Sararoiu și Ștefan Banica, doi titani ai divertismentului romanesc, interpretați de Connect-R si SHIF

- ,,Ce mai conteaza, Relule, o rochie in plus?”, a fost reacția lui SHIFT, in momentul in care a aflat ca o va impersona pe nimeni alta decat pe Ileana Sararoiu, celebra solista de muzica populara romaneasca.

- Show de excepție in ediția din aceasta seara pe scena de la Te cunosc de undeva! Connect-R și Shift s-au transformat in The Prodigy și au interpretat piesa Firestarter. Cum au comentat jurații momentul lor.

- Dupa doua travestiuri de exceptie, Sister Act și Aretha Franklin, și alte doua personaje cu mare greutate, Rolling Stones și Ed Sheran, care le-au dat mari batai de cap lui Connect-R și lui SHIFT, pentru cea de-a cincea gala a transforming show-ului de la

- Ediția din aceasta seara a fost plina de surprize. Shift și Connect-R au ridicat sala in picioare la momentul lor și au reușit sa se autodepașeasca. Au avut nevoie doar de un pian și un microfon, iar cei doi s-au transpus in rolul personajului lor.

- Și in aceasta seara transforming show-ul Te cunosc de undeva! a fost plin de surprize. Shift și Connect-R s-au transformat in Ed Sheeran și Stormzy și au interpretat piesa "Shape of you". Care au fost parerile juraților despre momentul lor.

- Cea de-a doua ediție de la Te cunosc de undeva! a adus noi transformari și provocari pentru echipe. Connect-R și Shift au avut de interpretat, de aceasta data, un personaj cel puțin neașteptat. Au intrat in pielea lui Mick Jagger.