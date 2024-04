Stiri pe aceeasi tema

- ,,Ce mai conteaza, Relule, o rochie in plus?”, a fost reacția lui SHIFT, in momentul in care a aflat ca o va impersona pe nimeni alta decat pe Ileana Sararoiu, celebra solista de muzica populara romaneasca.

- Aseara la Te cunosc de undeva!, concurenții s-au intrecut, din nou, in transformari care mai de care mai spectaculoase, iar la finalul show-ului, Connect-R și Shift au caștigat a opta gala. Momentul marca Benny Hill l-a impresionat pe Mihai Petre care a hotatat sa le acorde bonusul de 100 de puncte…

- Connect-R și Shift au pus in scena un moment „cu de toate” marca Benny Hill in a opta gala Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 6 aprilie 2024. Concurenții au fost aplaudați la scena deschisa.

- In ediția din aceasta seara, de pe data de 6 aprilie 2024, a emisiunii Te cunosc de undeva de la Antena 1, sezonul 20, Mihai Petre s-a ridicat in picioare dupa interpretarea lui Shift și a lui Connect-R. Cei doi concurenți s-au descurcat foarte bine și au reușit sa-l mulțumeasca pe celebrul dansator.…

- Connect-R și Shift au dat lovitura in cadrul galei 5 Te cunosc de undeva! sezonul 20, transformandu-se in legendara trupa britanica The Prodigy și caștigand inimile juraților și ale colegilor lor de emisiune.

- Cea de-a doua gala Te cunosc de undeva!, difuzata sambata aceasta, de la 20.00, la Antena 1, vine cu o provocare de zile mari pentru Emi si Cuza. Cameleonii care au ridicat in picioare publicul si juriul de atatea ori, cu interpretari foarte grele si transformari fenomenale, vor fi pusi in fata unei…

- Eliza Natanticu si Zarug fac echipa la „Te cunosc de undeva”, show-ul de la Antena 1 care a ajuns la cel de-al 20-lea sezon. „Te cunosc de undeva!”, unul dintre cele mai longevive talent show-uri din Romania, revine la Antena 1 cu cel de-al 20-lea sezon, din 17 februarie, in fiecare sambata, de la 20.00.…