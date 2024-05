Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, anunța investiții de 12,8 milioane lei pentru digitalizarea mai multor spitale. Banii provin din PNNR, iar implementarea proiectelor are ca termen limita anul 2025. Hubert Thuma spune intr-o postare pe Facebook ca vor fi digitalizate trei spitalele din Ilfov cu bani din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). […] The post Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov, anunța investiții de 12,8 milioane lei pentru digitalizarea mai multor spitale appeared first on Puterea.ro .