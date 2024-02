Stiri pe aceeasi tema

- Jo și Liviu Teodorescu au pus in scena un moment bollywoodian de excepție la Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 24 februarie 2024. Concurenții au fost o explozie de energie, iar juriul și publicul i-au privit fascinați.

- Connect-R și Shift s-au transformat in Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones, in a doua gala Te cunosc de undeva sezonul 20 din 24 februarie 2024. Concurenții au inceput ediția cu multa energie, iar momentul lor a starnit controverse.

- In sezonul cu numarul 20 al emisiunii Te cunosc de Undeva!, Romica Țociu și Paula Chirila fac echipa. In prima ediție a emisiunii, cei doi concurenți s-au transformat in Andra și Maria Tanase și au interpretat piesa „Cine iubește și lasa”.

- In prima ediția a sezonului cu numarul 20 a emisiunii Te cunosc de undeva!, Jo și Liviu Teodorescu au facut un show incendiar. Cei doi s-au transformat in Rihanna și au interpretat piesa „We found love”.

- In primul episod al sezonlui 20 al emisiunii Te cunosc de undeva!, difuzat pe data de 17 februarie 2024, Florin Ristei și Ilona Brezoianu s-au transformat in AC/DC și au interpretat celebra piesa "Thunderstruck". Cum au comentat jurații prestația lor.

- Connect-R și Shift fac echipa in emisiunea „Te cunosc de undeva”, sezonul 20, care va incepe sambata la Antena 1. Inca din prima ediție cei doi cantareți au avut parte de un moment plin de nostalgie, care le-a provocat emoții puternice. 2563 de transformari, 127 de concurenti si nu mai putin de 19 sezoane…

