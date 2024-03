Stiri pe aceeasi tema

- Jo și Liviu Teodorescu au ridicat atat juriul, cat și pe concurenți in picioare, pentru dans. Transformarea lor in Oana Radu a adus multa bucurie in platoul de la Te cunosc de undeva, unde au interpretat piesa cu 80 de milioane de vizionari a artistei.

- In episodul din acasta seara, cel cu numarul 3 al emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 20, difuzat pe data de 2 martie 2024, Paula Chirila și Romica Țociu s-au transformat in Dr Dre și Snoop Dogg și au cantat piesa „The Next Episode”. Cum au comentat jurații prestația lor.

- Eliza si Zarug formeaza una dintre cele opt echipe participante in transforming show-ul Te cunosc de Undeva! sezonul 20. In ediția din aceasta seara, cei doi s-au transformat in Ozzy Osbourne și au cantat piesa „Dreamer”.

- In ediția din aceasta seara, cea cu numarul 3 a emisiunii Te Cunosc de Undeva!, sezonul 20, Cuza și Emi s-au transformat in Boney M și au interpretat piesa "Rasputin". Jurații au fost impresionați de felul in care cei doi au pus in scena momentul artisitc.

- In noul sezon al emisiunii Te cunosc de Undeva, Zarug face echipa cu Eliza Natanticu. In aceasta seara, cei doi au prezentat un moment spectaculos pe scena show-ului transformarilor, interpretand o piesa din musicalul Hocus Pocus.

- In prima ediția a sezonului cu numarul 20 a emisiunii Te cunosc de undeva!, Jo și Liviu Teodorescu au facut un show incendiar. Cei doi s-au transformat in Rihanna și au interpretat piesa „We found love”.

- In primul episod al sezonlui 20 al emisiunii Te cunosc de undeva!, difuzat pe data de 17 februarie 2024, Florin Ristei și Ilona Brezoianu s-au transformat in AC/DC și au interpretat celebra piesa "Thunderstruck". Cum au comentat jurații prestația lor.