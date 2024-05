Stiri pe aceeasi tema

- Semifinala Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 18 mai 2024 a adus in fața telespectatorilor momente spectaculoase. Patru perechi s-au calificat in Marea Finala Te cunosc de undeva! Sezonul 20. Cu toții au facut adevarate demonstrații de voce și talent pentru a se califica in ultima gala din acest sezon.…

- Romica Țociu și Paula Chirila formeaza o echipa de senzație la Te cunosc de undeva! Deși participarea in emisiune nu este o noutate pentru ei, fiecare sezon a venit cu provocari noi. Cei doi concurenți au facut declarații despre problemele cu care se confrunta cand vine vorba desprr trasnformari!

- Florin Ristei și Ilons Brezoianu au facut un show de excepție pe scena Te cunos de undeva! Cei doi s-au transformat in Veronica și Motanul Danila, doua dintre personajele copilariei tuturor! Jurații au fost impresionați de spectacolul pe care l-au facut!

- Ilona și Florin RIstei au reușit sa creeze un moment special pe scena de la Te cunosc de undeva! sezonul 20, in rolul lui Sandu Ciorba, iar publicul și jurații au fost in delir. Cat de bine le-a ieșit.

- Cea de-a doua gala Te cunosc de undeva! din sezonul 20 din 24 februarie 2024, a adus noi transformari incredibile. Ilona Brezoianu și Florin Ristei au caștigat a doua gala. Dupa o competiție dificila, jucații au acordat puncte celor opt echipe, iar echipa caștigatoare a primit 70 de puncte

- Jo și Liviu Teodorescu au pus in scena un moment bollywoodian de excepție la Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 24 februarie 2024. Concurenții au fost o explozie de energie, iar juriul și publicul i-au privit fascinați.

- Liviu Teodorescu și Jo fac echipa in cel mai nou sezon „Te cunosc de undeva”. In ediția difuzata maine, la Antena 1, ei vor prezenta un moment artistic de la Bollywood. Dupa ce saptamana trecuta, in cadrul premierei transforming show-ului de la Antena 1, ruleta deopotriva a rasfatat-o pe Jo si l-a chinuit…

- Liviu Teodorescu a facut dezvaluiri noi din culisele Te cunosc de undeva! Concurentul a vorbit la Neatza cu Razvan și Dani despre provocarile pe care le intampina in acest sezon și despre cat de dificil ii este sa intre in pielea unor personaje atat de diferite,