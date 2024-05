Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din aceasta seara de la Te cunosc de undeva a adus, ca de fiecare data, transformari spectaculoase, așa cum este și in cazul primei echipe care a venit cu un moment special. Paula Chirila și Romica Țociu s-au transformat in Dalida, transformare care s-a dovedit o adevarata provocare pentru cei…

- Ediția din aceasta seara de la Te cunosc de undeva a adus momente impresionante, printre care se numara și cel pregatit de Connect-R și Shift. Cei doi au primit provocarea de a-i interpreta pe Ștefan Banica și Ileana Sararoiu.

- Ediția din aceasta seara de la Te cunosc de undeva a debutat cu un moment special, pregatit de Bella Santiago și Barbara Isasi. Cele doua concurente s-au transformat in Loreen și au interpretat piesa „Tattoo”.

- In ediția din aceasta seara, Florin Ristei și Ilona Brezoianu s-au transformat in Shirley Bassey și au interpretat piesa „Get The Party Started”. Jurații au fost impresionați de felul in care concurentul a intrat in pielea personajului.

- Show de excepție in ediția din aceasta seara pe scena de la Te cunosc de undeva! Connect-R și Shift s-au transformat in The Prodigy și au interpretat piesa Firestarter. Cum au comentat jurații momentul lor.

- Liviu Teodorescu și JO au fost cei care au deschis ediția din aceasta seara, cea cu numarul cinci a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 2, difuzata pe data de 16 martie 2024. Cei doi concurenți s-au transformat in Lil Nas X și au interpretat piesa "Star walkin'.

- Eliza Natanticu și Zarug și-au depașit limitele in aceasta seara datorita interpretarii lor. Cei doi au cantat in limba coreeana, interpretandu-i pe PSY și SUGA, iar coregrafia a fost și mai complicata. Jurații i-au laudat pentru numarul lor, deși se așteptau sa nu-l duca pana la capat din cauza complexitații.

- Eliza si Zarug formeaza una dintre cele opt echipe participante in transforming show-ul Te cunosc de Undeva! sezonul 20. In ediția din aceasta seara, cei doi s-au transformat in Ozzy Osbourne și au cantat piesa „Dreamer”.