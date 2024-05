Stiri pe aceeasi tema

- Romica Țociu și Paula Chirila s-au transformat in ediția din aceasta seara in Viorica de la Clejani și Connect-R. Cei doi au interpretat o melodie in limba romana din care inițial nu au ințeles mare lucru. Cum le-a ieșit și cum au comentat jurații momentul lor.

- In ediția din aceasta seara, Florin Ristei și Ilona Brezoianu s-au transformat in Shirley Bassey și au interpretat piesa „Get The Party Started”. Jurații au fost impresionați de felul in care concurentul a intrat in pielea personajului.

- In episodul din aceasta seara, cel cu numarul 9, din data de 13 aprilie 2024 a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 20, Emi și Cuza s-au transformat in Snap! și au interpretat piesa "The Power". Cum au comentat jurații prestația celor doi.

- Romica Țociu și Paula Chirila au cantat in lima spaniola o piesa preluata și de Irina Loghin. Cei doi concurenți au lasat deoparte portul romanesc și au imbracat costumul de toreador. Au intepretat melodia „Porom pom pom”. Cum au comentat jurații prestația lor.

- In episodul din acasta seara, cel cu numarul 3 al emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 20, difuzat pe data de 2 martie 2024, Paula Chirila și Romica Țociu s-au transformat in Dr Dre și Snoop Dogg și au cantat piesa „The Next Episode”. Cum au comentat jurații prestația lor.

- In ediția din aceasta seara a emisiunii Te cunosc de undeva! sezonul 20, Jo și Liviu Teodorescu au facut un show incendiar. Au cantat piesa „Don't be shy” de la Karol G, iar jurații au fost impresionați de momentul lor.

- Liviu Teodorescu și Jo fac echipa in cel mai nou sezon „Te cunosc de undeva”. In ediția difuzata maine, la Antena 1, ei vor prezenta un moment artistic de la Bollywood. Dupa ce saptamana trecuta, in cadrul premierei transforming show-ului de la Antena 1, ruleta deopotriva a rasfatat-o pe Jo si l-a chinuit…

- Transformare spectaculoasa in aceasta seara, in prima ediție a sezonului cu numarul 20 a emisiunii Te cunosc de Undeva!. Alexia Țalavutis și Dima Trofim s-au transformat in Cher și Tina Turner și au interpretat piesa "Shame shame shame".