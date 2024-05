VIDEO / Imagini șocante. O bonă agresează un bebeluș de care avea grijă O femeie din București, angajata ca bona, este cercetata de poliție pentru ca l-a agresat pe bebelușul pe care il avea in grija. Femeia a fost filmata de parinți, cu o camera de supraveghere. Imaginile arata cum femeia il leagana pe bebeluș pe picioare, iar copilul plange, așa ca bona incepe sa-l agreseze. Mama copilului, […] The post VIDEO / Imagini șocante. O bona agreseaza un bebeluș de care avea grija appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 46 de ani a fost batut crunt cu bate marți seara, pe Bulevardul Constructorilor din București, langa Parcul Crangași, de doi tineri cu varste de 16 și 20 de ani. Victima a decedat dupa cateva zeci de minute de resuscitari, iar agresorii au fost prinși. Tragedia a avut loc in fața uneia…

- Un barbat din București a fost rapit, in plina zi, din parcarea subterana a complexului rezidențial in care locuiește, in Sectorul 1. Incidentul a fost anunțat la 112 de paznicul complexului. Polițiștii l-au gasit pe barbat in scurt timp, lovit și abandonat pe o strada aflata la cațiva kilometri distanța.…

- CFR Calatori asigura un program de transport special in minivacanta de 1 Mai si Paste. In perioada minivacantei 30 aprilie/1 mai – 6/7 mai 2024, pasagerii au in plus fata de trenurile existente in programul obisnuit de circulatie mai multe legaturi spre Constanta si statiunile de pe litoral, inclusiv…

- Ploile vor cuprinde toate regiunile pana luni, la ora 15.00, in acelasi interval fiind semnalate si intensificari temporare ale vantului in regiunile sudice si sud-estice, conform ANM. O avertizare Cod Galben de ninsori la altitudini de peste 1.500 de metri vizeaza Carpatii Meridionali si Carpatii de…

- O angajata a unei unitati militare din Bucuresti a fost arestata pentru ca si-a fi batut fetita de doar doua luni pana aproape de coma. Copila a fost adusa la Spitalul de Pediatrie din Ploiești chiar de mama ei, iar medicii au constatat ca avea multiple fracturi. Procurorii militarii trebuie sa faca…

- O tanara de 19 ani, pasagera intr-o mașina, a fost incatușata de polițiștii de la Brigada Rutiera, dupa ce a incercat sa fuga. Autovehiculul era cautat de agenți dupa sesizarea unei persoane, care a anunțat ca a fost amenințata cu un pistol de catre șofer. Miercuri, in jurul orei 07.45, Brigada Rutiera…

- Prezenta la București pentru a participa la congresul Popularilor Europeni, care au ales-o candidata lor pentru un nou mandat la președinția Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a avut cuvinte de lauda pentru președintele Klaus Iohannis. „Suntem atat de mandri de Klaus Iohannis, pentru conducerea…

- Alianța dintre liberali (membri ai familiei europene PPE) și social-democrați nu cunoaște granițe. Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, a venit la București pentru Congresul PPE, ocazia cu care a strans relațiile diplomatice atat cu președintele PNL, Nicolae Ciuca, cat și cu Marcel…