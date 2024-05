Stiri pe aceeasi tema

- Jo și Liviu Teodorescu au creat un moment unic pe scena de la Te cunosc de undeva! sezonul 20, in rolurile cantareților Leona Lewis și Calum Scott cu piesa „You are the reason”. Cum le-a ieșit momentul de finala.

- In ediția din aceasta seara, cea cu numarul 13 a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 20, Bella Santiago și Barbara Isasi s-au transformat in Michael Jackson și au interpretat piesa „Billie Jean”. Cum au comentat jurații momentul inedit al celor doua.

- Jo și Liviu Teodorescu s-au transformat in Annie Lennox și David Bowie in a opta gala Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 6 aprilie 2024. Cei doi au reușit sa emoționeze pe toata lumea cu interpretarea piesei „Under Pressure”.

- Liviu Teodorescu și JO au fost cei care au deschis ediția din aceasta seara, cea cu numarul cinci a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 2, difuzata pe data de 16 martie 2024. Cei doi concurenți s-au transformat in Lil Nas X și au interpretat piesa "Star walkin'.

- Jo și Liviu Teodorescu au ridicat atat juriul, cat și pe concurenți in picioare, pentru dans. Transformarea lor in Oana Radu a adus multa bucurie in platoul de la Te cunosc de undeva, unde au interpretat piesa cu 80 de milioane de vizionari a artistei.

- In episodul din acasta seara, cel cu numarul 3 al emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 20, difuzat pe data de 2 martie 2024, Paula Chirila și Romica Țociu s-au transformat in Dr Dre și Snoop Dogg și au cantat piesa „The Next Episode”. Cum au comentat jurații prestația lor.

- Moment unic in ediția din aceasta seara pe scena de la Te cunosc de undeva sezonul 20. Florin Ristei și Ilona Brezoianu s-au transformat in Pippo Franco și au cantat piesa „Chi chi chi, co co co”, o piesa pentru copii.

- Nu mai e un secret pentru nimeni fapul ca piesa „OTZL GLTZ” a Deliei a ajuns in trendingul romanesc. Artista a reinterpretat maneua dedicata Oțelului Galați in urma cu mai bine de un deceniu. In ediția din aceasta seara a emisiunii Te cunosc de undeva! sezonul 20, Alexia Țalavutis și Dima Trofim s-au…